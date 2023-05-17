Страшну звістку з фронту повідомила федерація хокею України. Захищаючи свою Батьківщину від навали російських загарбників загинув 19-річний вихованець дитячо-юнацької школи "Зміна-Білий Барс" Олександр Колонюк.

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Що відомо про загиблого спортсмена

Олександр Колонюк народився 24 жовтня 2003 року в Білій Церкві. Хокеєм розпочав займатися у місцевій школі "Зміна-Білий Барс".

Разом з молодіжною командою Білого Барса у 2018 році був бронзовим призером чемпіонату України серед команд U16. Грав на позиції нападника.

З початку повномасштабної агресії Росії вступив до добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ-1) Білої Церкви. Згодом поповнив лави батальйону "Айдар" Збройних сил України. Вічна пам'ять Герою!

Раніше повідомлялося, що в боях під Бахмутом загинув чемпіон України з хокею Олександр Хміль. Герою було 42 роки.