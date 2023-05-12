Вже більше дев'яти років Україна чинить опір Росії у війні за свою незалежність. Терористи знищують інфраструктуру, захоплюють землі та вбивають мирних людей.

До теми У боях на Донбасі загинув чемпіон України з веслування Олександр Дикий

Чимало хлопців та дівчат пішли захищати Батьківщину зі зброєю в руках, в тому числі і спортсмени. На жаль, дехто з них повертається на щиті. Про нову втрату повідомив факультет фізичного виховання і спорту ВДПУ.

У боях на Донеччині загинув майстер спорту з гребного слалому Олег Сірий. Спортсмен з Вінниці багато разів ставав чемпіоном України з цього виду спорту, а також брав участь у чемпіонатах Європи.

У жовтні 2021-го Сірий став віцечемпіоном України у складі Вінницької області. Також Олег вправно володів лижами і працював рятувальником на одному із курортів Карпат. Саме там спортсмен і зустрів початок повномасштабної війни.

Росіянам привіт! Хлопці, "гарний" у вас президент, бл*дь. З'їжте його або спалить разом із Кремлем вашим,

– таке відео у лютому минулого року виклав Олег в інстаграм.

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Згодом Олег повернувся до дому та вступив до лав Збройних сил України, де служив у розвідці. На жаль, одне із завдань під Бахмутом стало для Сірого фатальним. Вдома у спортсмена залишилась дружина та донька. Вічна пам'ять Герою України!