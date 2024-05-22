На війні загинув колишній бігун та друг багатьох зірок сучасної легкої атлетики Олег Мельничук. Трагічну звістку про важку втрату повідомила Федерація легкої атлетики України.
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Змінив кросівки на зброю
Колишній спортсмен з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Батьківщину. Олег служив у підрозділі спеціального призначення та мав позивний "Слон".
Український воїн загинув у ніч на 22 травня.
Наші хлопці гинуть, змінюють кросівки на зброю та борються за право існування української нації. Олег був щирим, добрим та справжнім другом. І для легкоатлетичної спільноти це велика втрата. Дякую тобі за все. Не забудемо. Помстимося,
– написали у Федерації легкої атлетики України.
Олег Мельничук / фото з фейсбуку Олександра Мокляка
Раніше повідомлялося про загибель титулованого важкоатлета Олександра Пєлєшенка. Під час спортивної кар'єри він брав участь в Олімпійських іграх-2016 та ЧС-2015.