На війні загинув колишній бігун та друг багатьох зірок сучасної легкої атлетики Олег Мельничук. Трагічну звістку про важку втрату повідомила Федерація легкої атлетики України.

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Змінив кросівки на зброю

Колишній спортсмен з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Батьківщину. Олег служив у підрозділі спеціального призначення та мав позивний "Слон".

Український воїн загинув у ніч на 22 травня.

Наші хлопці гинуть, змінюють кросівки на зброю та борються за право існування української нації. Олег був щирим, добрим та справжнім другом. І для легкоатлетичної спільноти це велика втрата. Дякую тобі за все. Не забудемо. Помстимося,

– написали у Федерації легкої атлетики України.

Олег Мельничук / фото з фейсбуку Олександра Мокляка

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Олега Мельничука. Світла пам'ять Захиснику України.

Раніше повідомлялося про загибель титулованого важкоатлета Олександра Пєлєшенка. Під час спортивної кар'єри він брав участь в Олімпійських іграх-2016 та ЧС-2015.