18 травня стало відомо про загибель на війні чемпіона України з бігу та тренера Романа Гаврилюка. Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.

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Росіяни вбили відомого спортсмена та тренера з Волині

У мирний час Роман Гаврилюк ставав чемпіоном України з бігу на дистанції 100 метрів. Був переможцем та призером аматорських забігів.

Працював тренером у Федерації тріатлону Волині. Він був справжнім патріотом країни, люблячим батьком та відважним захисником.

"На фронті загинув професійний спортсмен, тренер і надзвичайно хороша людина Роман Гаврилюк. Російські виродки вбили кількаразового переможця та призера забігів від Rivne Running Club, чемпіона України на 100 км, талановитого тренера та спортсмена, батька і просто щирого українця. Спочивай з миром, Романе-друже! Вічна памʼять Герою! Щирі співчуття родині", – йдеться у повідомленні Федерації легкої атлетики Волині.

Роман Гаврилюк / фото з фейсбуку Федерації легкої атлетики Волині

У Романа залишилися дружина та дві доньки. Підтримати рідних захисника України можна за реквізитами: 4731 2196 4909 7635 – Тетяна Гаврилюк.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Романа Гаврилюка. Світла пам'ять Захиснику України.