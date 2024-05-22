На войне погиб бывший бегун и друг многих звезд современной легкой атлетики Олег Мельничук. Трагическую весть о тяжелой потере сообщила Федерация легкой атлетики Украины.

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Сменил кроссовки на оружие

Бывший спортсмен с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать Родину. Олег служил в подразделении специального назначения и имел позывной "Слон".

Украинский воин погиб в ночь на 22 мая.

Наши ребята погибают, меняют кроссовки на оружие и борются за право существования украинской нации. Олег был искренним, добрым и настоящим другом. И для легкоатлетического сообщества это большая потеря. Спасибо тебе за все. Не забудем. Отомстим,

– написали в Федерации легкой атлетики Украины.

Олег Мельничук / фото из фейсбука Александра Мокляка

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Олега Мельничука. Светлая память Защитнику Украины.

Ранее сообщалось о гибели титулованного тяжеловеса Александра Пелешенко. Во время спортивной карьеры он участвовал в Олимпийских играх-2016 и ЧМ-2015.