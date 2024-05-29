Назавжди в строю: на війні загинув фанат Динамо Іван Шевченко

29 травня 2024, 16:40
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Джерело:

ФК Динамо

Жахлива війна продовжує забирати життя українців. Під час виконання бойового завдання загинув вболівальник київського Динамо Іван Шевченко.

Динамівська фанатська родина зазнала важкої втрати. В боях з російськими окупантами загинув Іван Шевченко з позивним "Технік". Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

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Загинув відданий вболівальник Динамо

Сумна звістка з війни знову пекучим болем відгукується у футбольній громаді. Додому на щиті повернувся ще один наш захисник – Іван Шевченко з позивним "Технік". Він загинув під час виконання завдання,
– йдеться у повідомленні клуб.

У свої 22 роки Іван був командиром відділення окремого взводу розвідки. Він мав сильний характер та славився своєю стійкістю та прямотою.

Іван Шевченко / фото ФК Динамо

"ФК Динамо (Київ) висловлює глибокий сум з приводу загибелі Івана та щирі співчуття його рідним та близьким. Ми завжди будемо пам'ятати про його героїчний подвиг. Вічна пам'ять Герою", – йдеться у заяві клуба.

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Автор: Сергій Шаховець