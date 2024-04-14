Вболівальницька спільнота продовжує втрачати своїх найкращих представників на війні з підступним ворогом. Захищаючи Батьківщину від російських загарбників загинув фанат Динамо Олексій "Професор" Кулинич.
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Втрата у динамівській сім'ї
Про важку втрату повідомив столичний клуб. Олексій був відданим фанатом "біло-синіх" та навіть на військовому пікселі носив емблему улюбленої команди.
Він віддав своє життя захищаючи Батьківщину, відзначався високим професіоналізмом та відданістю своїй справі. Його мужність, сміливість і рішучість завжди будуть прикладом для всіх,
– йдеться у повідомленні Динамо.
Олексій Кулинич / ФК Динамо
Відомо, що фанат Динамо був бійцем 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Деталі загибелі не повідомляються.
Раніше ми повідомляли про загибель представника WBC Ультрас Динамо Івана Фесенюка. Він був майстром спорту з кікбоксингу та займався фізичним розвитком молоді