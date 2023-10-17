Загадкова смерть: в Іспанії між вагонами потяга знайшли мертвим 18-річного футболіста
Джерело:офіційний сайт Кордоби
Іспанський футбол сколихнула жахлива новина. Юного гравця Альваро Прієто знайшли без ознак життя між вагонами потягів.
Альваро Прієто зник безвісти ще 12 жовтня. Молодий футболіст був гостем на вечірці в одному з нічних клубів Севільї, яка стала останньою подією у його житті.
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Причина смерті
Футболіст не повернувся додому у Кордобу. Ймовірно, що Із гравцем не було зв'язку через банально розряджений смартфон, а через проблеми із квитком йому не вдалось сісти у потрібний потяг на вокзалі Санта-Хуст, звідки він би мав вирушити у бік свого дому.
16 жовтня у його футбольному клубі Кордобі підтвердили моторошну новину – Прієнто знайшли мертвим, поліція ідентифікувала особу. Його тіло знайшли застрягло між вагонами потяга, який вперше із 24 серпня 2022 року почав курсувати, адже до цього потребував ремонту.
У клубі висловили співчуття родині з приводу передчасної смерті Прієто.
Не виключено, що смерть футболіста була випадковою. В експертизі встановили, що Альваро міг загинути від ураження струмом у зчепленні двох вагонів. Адже у вже мертвого футболіста були обпечені руки та не було волосся. Про це повідомляє Marca із посиланням на Telecinco.
Альваро Прієнто тепер назавжди 18.