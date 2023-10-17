Альваро Прието пропал без вести еще 12 октября. Молодой футболист был гостем на вечеринке в одном из ночных клубов Севильи, который стал последним событием в его жизни.

Стоит прочесть В центре Брюсселя совершили теракт: член ИГИЛ застрелил футбольных фанатов

Причина смерти

Футболист не вернулся домой в Кордобу. Вероятно, что с игроком не было связи из-за банально разряженного смартфона, а из-за проблем с билетом ему не удалось сесть в нужный поезд на вокзале Санта-Хуст, откуда он должен был отправиться в сторону своего дома.

16 октября в его футбольном клубе Кордоби подтвердили жуткую новость – Приенто нашли мертвым, полиция идентифицировала личность. Его тело нашли застрявшее между вагонами поезда, который впервые с 24 августа 2022 года начал курсировать, ведь до этого нуждался в ремонте.

В клубе выразили соболезнования семье по поводу преждевременной смерти Прието.

Не исключено, что смерть футболиста была случайна. В экспертизе установили, что Альваро мог погибнуть от поражения током в сцеплении двух вагонов. Ведь у уже мертвого футболиста были обожжены руки и не было волос. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Telecinco.

Альваро Приенто теперь навсегда 18.