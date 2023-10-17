Альваро Прієто зник безвісти ще 12 жовтня. Молодий футболіст був гостем на вечірці в одному з нічних клубів Севільї, яка стала останньою подією у його житті.

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Причина смерті

Футболіст не повернувся додому у Кордобу. Ймовірно, що Із гравцем не було зв'язку через банально розряджений смартфон, а через проблеми із квитком йому не вдалось сісти у потрібний потяг на вокзалі Санта-Хуст, звідки він би мав вирушити у бік свого дому.

16 жовтня у його футбольному клубі Кордобі підтвердили моторошну новину – Прієнто знайшли мертвим, поліція ідентифікувала особу. Його тіло знайшли застрягло між вагонами потяга, який вперше із 24 серпня 2022 року почав курсувати, адже до цього потребував ремонту.

У клубі висловили співчуття родині з приводу передчасної смерті Прієто.

Не виключено, що смерть футболіста була випадковою. В експертизі встановили, що Альваро міг загинути від ураження струмом у зчепленні двох вагонів. Адже у вже мертвого футболіста були обпечені руки та не було волосся. Про це повідомляє Marca із посиланням на Telecinco.

Альваро Прієнто тепер назавжди 18.