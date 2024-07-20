На війні загинув чемпіон України та Європи з пауерліфтингу Андрій Мазанович
Джерело:Вишнівецька територіальна громада
Трагічна новина надійшла з фронту. У боях з російськими окупантами загинув майстер спорту з пауерліфтингу Андрій Мазанович.
Про загибель Андрія Мазановича повідомила у фейсбуці Вишневецька територіальна громада. Відомому спортсмену тепер назавжди 37 років.
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Хотів розвивати улюблений вид спорту та виховувати сина
У мирному житті Андій Мазанович був майстром спорту з пауерліфтингу, чемпіоном України та Європи. У певний період його життя було тісно пов'язане з Вишнівцем (селище у Кременецькому районі Тернопільської області).
На початку повномасштабної війни Андрій пішов добровольцем до війська. Незабаром він разом з побратимами захищав Україну на передовій.
Був командиром другого відділення другої стрілецької роти та мав звання молодшого сержанта.
Андрій був життєрадісним, хотів розвивати улюблений вид спорту, ростити і виховувати сина, для якого був беззаперечним авторитетом і героєм. В пам'яті кожного, хто знав Андрія залишиться його щира усмішка,
– йдеться у повідомленні Вишневецької територіальної громади.
Поховання героя України відбулося 20 липня у місті Кременець.Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Андрія Мазановича. Світла пам'ять Захиснику України!
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