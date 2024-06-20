Представники українського спорту поміж перших стали на захист Батьківщини від російської навали. Серед них був і український борець Віталій Болюх.

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Український спортсмен загинув захищаючи Україну

Федерація греко-римської боротьби Тернополя повідомила сумну звістку для спортивної спільноти.

Сумна звістка для борцівської сім’ї Тернополя. 12 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області у боях героїчно загинув вихованець "КДЮСШ з греко-римської боротьби" ТМР - Болюх (Савич) Віталій Андрійович. Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям,

– йдеться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Віталія Болюха. Світла пам'ять Захиснику України!