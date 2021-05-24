Враження від гри

Віктор Циганков у компенсований час врятував нічию для України 1:1. Доволі несподіваний результат від наших хлопців з посереднім суперником. Але Андрій Шевченко не робить з цього трагедії та заспокоїв українських фанатів.

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Цей матч дав додаткову інформацію тренерському штабу щодо готовності гравців. Футболісти бігали з датчиками, які дадуть детальну інформацію. Не забув тренер подякувати за підтримку вболівальникам, які заповнили стадіон у Харкові.

Загалом я задоволений грою, задоволений діями молодих футболістів, вони сприймають наші вимоги. Тижневий цикл тренувань був дуже продуктивним, у футболі дуже важлива саме підготовка,

– зазначив Шевченко.

Наставник залишився задоволений і першим тренувальним збором. Тепер у команди буде декілька вихідних, після чого футболісти зберуться у Харкові, щоб готуватись до наступного контрольного спарингу. Підопічні Андрія Миколайовича 7 червня зіграють проти Північної Ірландії. Поєдинок відбудеться у Дніпрі.

Про травму Яремчука та заміну Степаненка

Перед підготовкою до Євро-2020 Роман Яремчук отримав пошкодження у розташуванні Гента. Сам нападник зазначив, що пошкодження не є серйозним, тому він вчасно приїде у національну команду: "Яремчук приїде на збір та пройде обстеження. Подивимося на його результати. Лікар із ним розмовляв, наскільки відомо, травма незначна".

Поки у матчі з Бахрейном роль основного нападника виконував Артем Довбик. Шевченко поділився враженнями від гри форварда Дніпра-1.

Коли нападник виходить, він має забивати. Артем мав моменти, але не реалізував їх. Водночас він добре рухався, узяв участь у гольовій комбінації. Йому треба прогресувати. Зараз говорити, що Довбик уже готовий грати за збірну, ще не можна, але в нього є якості, які дозволяють йому скласти конкуренцію іншим форвардам,

– заявив Андрій Миколайович.

Щодо заміни Тараса Степаненка, то вона була попередньо запланована. В опорника легкий забій, який не загрожує "гірнику".