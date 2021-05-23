Серйозність травми Яремчука

Гент та Мехелен зійшлись в останньому матчі чемпіонату Бельгії. Команди боролись за останню путівку у єврокубки. Роман Яремчук провів на футбольному полі 79 хвилин.

Варте уваги Яремчук отримав травму: на грі Гента був присутній скаут Ніцци

Забивний український нападник отримав пошкодження та наприкінці матчу сів на лавку для запасних. Його травма змусила серйозно похвилюватись вболівальників та тренерський штаб збірної України. Щоправда, після зустрічі сам форвард розповів, що його травма виявилася незначною. Вона не зашкодить його прибуттю до табору збірної за графіком.

До слова! Матч з Мехеленом завершився перемогою Гента 1:2. Гол та пас в активі іншого українця Романа Безуса.

Вже 23 травня підопічні Андрія Шевченка проведуть перший контрольний спаринг у Харкові проти Бахрейну. Початок зустрічі о 21:00. Після спарингу збірники отримають три дні на відпочинок, а потім знову зберуться на базі. Окрім Олександра Зінченка, який 29 травня разом з МанСіті спробує взяти трофей Ліги чемпіонів.