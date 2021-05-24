Впечатления от игры

Виктор Цыганков в компенсированное время спас ничью для Украины 1:1. Довольно неожиданный результат от наших ребят с посредственным соперником. Но Андрей Шевченко не делает из этого трагедии и успокоил украинских фанатов.

Больше о матче Украина избежала поражения в матче против Бахрейна благодаря голу Цыганкова на 90+1 минуте: видео

Этот матч дал дополнительную информацию тренерскому штабу о готовности игроков. Футболисты бегали с датчиками, которые дадут подробную информацию. Не забыл тренер поблагодарить за поддержку болельщиков, которые заполнили стадион в Харькове.

В целом я доволен игрой, доволен действиями молодых футболистов, они воспринимают наши требования. Недельный цикл тренировок был очень продуктивным, в футболе очень важна именно подготовка,

– отметил Шевченко.

Наставник остался доволен и первым тренировочным сбором. Теперь у команды будет несколько выходных, после чего футболисты соберутся в Харькове, чтобы готовиться к следующему контрольному спаррингу. Подопечные Андрея Николаевича 7 июня сыграют против Северной Ирландии. Поединок состоится в Днепре.

О травме Яремчука и замене Степаненко

Перед подготовкой к Евро-2020 Роман Яремчук получил повреждение в расположении Гента. Сам нападающий отметил, что повреждение не является серьезным, поэтому он вовремя приедет в национальную команду: "Яремчук приедет на сбор и пройдет обследование. Посмотрим на его результаты. Врач с ним разговаривал, насколько известно, травма незначительная".

Пока в матче с Бахрейном роль основного нападающего выполнял Артем Довбик. Шевченко поделился впечатлениями от игры форварда Днепра-1.

Когда нападающий выходит, он должен забивать. Артем имел моменты, но не реализовал их. В то же время он хорошо двигался, принял участие в голевой комбинации. Ему надо прогрессировать. Сейчас говорить, что Довбик уже готов играть за сборную, еще нельзя, но у него есть качества, которые позволяют ему составить конкуренцию другим форвардам,

– заявил Андрей Николаевич.

Что касается замены Тараса Степаненко, то она была предварительно запланирована. У опорника легкий ушиб, который не угрожает "горняку".