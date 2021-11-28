Невдалий фініш

Після четвертого вогневого рубежу Латипов претендував на третє місце. Проте в кульмінаційний момент біатлоніст припустився кумедної помилки.

До речі Збірна України з біатлону визначилися зі складом на спринт в Естерсунді

Росіянин пропустив поворот і замість фінішного коридору поїхав на ще одне коло. Незабаром біатлоніст усвідомив помилку, але ті 30-40 секунд і вартували йому медалі. У підсумку він посів сьоме місце.

Відео фінішу росіянина

"Ну помилка моя реально. Дуже сильно відпрацював другу частину дистанції, сідав стомлений, очі зі спуску всі червоні, погано видно. Голову опустив униз, траєкторію неправильну вибрав. Автоматично, як їхав на рубіж, так і заїхав", – сказав Латипов після гонки в ефірі телеканалу Матч ТВ.

Як виступили українці

У першій гонці сезону українські біатлоністи виступили не надто вдало. Найкращим став Антон Дудченко, він фінішував на 24 позиції. Капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний у підсумку посів 28 сходинку. Обидва українці припустилися трьох хиб на вогневому рубежі.

Приємно здивував дебютант Денис Насико, йому трохи не вистачило до потрапляння в залікову зону, він не закрив 2 мішені та опинився на 41-му місці.

Три промахи допустили Богдан Цимбал та Андрій Доценко – 52 та 76 місця відповідно.

Зверніть увагу! У неділю, 28 листопада, у швецькому Естерсунді відбудеться чоловічий спринт, який розпочнеться о 14:45.