Вперше у сезоні виступлять відразу двоє українських біатлоністок. Йдеться про Віту Семеренко та Олену Білосюк. Обидві спортсменки пропускали індивідуальну гонку.

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Першою з українок у спринті стартує Віта Семеренко. Вона отримала 32-й стартовий номер.

Склад жіночої збірної України

  • 32. Віта Семеренко
  • 37. Валентина Семеренко
  • 46. Юлія Джима
  • 84. Олена Білосюк
  • 98. Анастасія Меркушина

Водночас тренер чоловічої команди Юрай Санітра вирішив не змінювати склад після індивідуалки. У спринті виступлять всі біатлоністи, які пробігли 20 кілометрів "індивідуалки".

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Склад чоловічої збірної України

  • 28. Дмитро Підручний
  • 33. Антон Дудченко
  • 43. Богдан Цимбал
  • 85. Денис Насико
  • 109. Андрій Доценко