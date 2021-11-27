Вперше у сезоні виступлять відразу двоє українських біатлоністок. Йдеться про Віту Семеренко та Олену Білосюк. Обидві спортсменки пропускали індивідуальну гонку.

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Першою з українок у спринті стартує Віта Семеренко. Вона отримала 32-й стартовий номер.

Склад жіночої збірної України

32. Віта Семеренко

37. Валентина Семеренко

46. Юлія Джима

84. Олена Білосюк

98. Анастасія Меркушина

Водночас тренер чоловічої команди Юрай Санітра вирішив не змінювати склад після індивідуалки. У спринті виступлять всі біатлоністи, які пробігли 20 кілометрів "індивідуалки".

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Склад чоловічої збірної України

28. Дмитро Підручний

33. Антон Дудченко

43. Богдан Цимбал

85. Денис Насико

109. Андрій Доценко

До уваги. Жіноча спринтерська гонка розпочнеться о 12:00. Чоловіки стартують у спринті о 14:45.