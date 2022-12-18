У офісі Президента України повідомили, що Катар прийняв пропозицію Зеленського, але ФІФА її заблокували. На думку Міжнародної федерації футболу, промова Володимира Зеленського занадто політична.

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Проте побоювання чиновнивників абсолюно безпідставні. У зверненні Зеленського немає жодних звинувачень на адресу агресора, а лише заклик до миру. Що ж так налякало Джанні Інфантіно та його підлеглих?

Повне відео і текст звернення Президента України були оприлюднені рядом закордонних ЗМІ. Його зміст був максимально нейтральним.

Звернення Зеленського

"Ми запропонували світові Формулу миру, абсолютно чесну. Ми її запропонували, тому що у війні не буває чемпіонів, нічиєї бути не може. Отже, я оголошую про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру – цієї зими. Саміту для об'єднання усіх народів світу навколо ідеї глобального миру.

Трибуни стадіонів порожніють після матчу, а після війни міста залишаються порожніми. Тому війни повинні зазнати краху, а мир повинен стати чемпіоном, як це тут зараз – в Катарі. Чемпіонат світу, а не світова війна. Це можливо! Будь ласка, підтримайте Україну та наші зусилля для відновлення миру!", – сказав Зеленський.

Відео звернення Володимира Зеленського

Звернення Президента України вже оприлюднили українські футболісти у соціальних мережах: Олександр Шовковський, Роман Яремчук, Олександр Зубков, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Денис Бойко, Віктор Коваленко, Андрій Лунін та Андрій П'ятов.

Нагадаємо, що рішення ФІФА відмовити Україні надати майданчик для виступу Володимира Зеленського засудили цілий ряд футболістів. Рішення підлеглих Джанні Інфантіно обурило ексфорварда збірної України Романа Зозулю.

Також не підбирав слів на адресу президента ФІФА колишній гравець донецького Шахтаря Рустам Худжамов.

Нагадаємо, що фінальний матч чемпіонату світу 2022 між збірними Аргентини та Франції відбудеться 18 грудня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 17:00 за київським часом.