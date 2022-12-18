В офисе Президента Украины сообщили, что Катар принял предложение Зеленского, но ФИФА его заблокировали. По мнению Международной федерации футбола, речь Владимира Зеленского слишком политическая.

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Однако опасения чиновников абсолютно безосновательны. В обращении Зеленского нет никаких обвинений в адрес агрессора, а только призыв к миру. Что же так испугало Джанни Инфантино и его подчиненных?

Полное видео и текст обращения Президента Украины были обнародованы рядом зарубежных СМИ. Его содержание было максимально нейтральным.

Обращение Зеленского

"Мы предложили миру Формулу мира, абсолютно честную. Мы ее предложили, потому что в войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может. Итак, я объявляю об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира – этой зимой. Саммита для объединения всех народов мира вокруг идеи глобального мира.

Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это здесь сейчас – в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно! Пожалуйста, поддержите Украину и наши усилия по восстановлению мира!", – сказал Зеленский.

Видео обращения Владимира Зеленского

Обращение Президента Украины уже обнародовали украинские футболисты в социальных сетях: Александр Шовковский, Роман Яремчук, Александр Зубков, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Бойко, Виктор Коваленко, Андрей Лунин и Андрей Пятов.

Напомним, что решение ФИФА отказать Украине предоставить площадку для выступления Владимира Зеленского осудили целый ряд футболистов. Решение подчиненных Джанни Инфантино возмутило экс-форварда сборной Украины Романа Зозулю.

Также не подбирал слова в адрес президента ФИФА бывший игрок донецкого Шахтера Рустам Худжамов.

Напомним, что финальный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по Киеву.