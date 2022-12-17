Рустам Худжамов, як то говорять, сказав все прямо. Екс-голкіпер висловив свою думку щодо двох ситуацій.

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Зачепив Худжамов недозвіл ФІФА виступити Володимиру Зеленському з посланням миру перед фіналом ЧС-2022. Голкіперу в голові не вкладається таке рішення світової організації. Та Рустам коротким описом Інфантіно пояснив таке рішення ФІФА:

"По-перше, Джанні Інфантіно – рідкісний під**ас по своїй суті. Абсолютний. А ФІФА – абсолютно наскрізь корумпована система, яка за бабки буде робите те, що тобі необхідно. Не дати виступити перед всім світом… Інфантіно, якщо звернутися до нього, ти ж хотів, щоб припинили стріляти на місяць. Для чого ти? Ти ж бачиш, що українська армія зараз відсипає таких пи**юлин свинособакам, що просто капець", – зауважив Худжамов.

Також Худжамов зачепив і реформу клубного чемпіонату світу, в якому тепер братиме участь 32 команди. Також ФІФА створить новий клубний твоариський турнір – "Світова серія ФІФА". Голкіпер знову емоційно висловився:

"Мені здається, що люди просто й*бнулися. Вже не знають, на чому заробляти. Вибачте мені, будь ласка, але те, що стосується ФІФА, тригереть мене не менше, ніж р**ня. Це просто трендець. Через ЧС-2022 була скорегована підготовка до чемпіонатів, які стартували минулого літа. Вже була епідемія травм. Після ЧС футболісти ще будуть отримувати травми. А потім ще будуть чемпіонати світу, чемпіонати галактики. Не знаю, що вони там ще понапридумують. Вже є Ліга конференцій, ліга пресконференцій. Видумують все, щоб тільки гребти гроші", – вважає Худжамов.