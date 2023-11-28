Чи вплине заборона використання фтору на збірну України з біатлону: відповідь Підручного

Міжнародна федерація біатлону (IBU) заборонила використання фтору для сервісу лиж. Український біатлоніст Дмитро Підручний розповів, чи вплине це на збірну.

В інтерв'ю для 24 Каналу Дмитро Підрунчий поділився думками щодо нововведення IBU. Він зазначив, що йому наразі важко відповісти на це питання.

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Заборона використання фтору: що каже Підручний

IBU заборонив використання фтору для сервісу лиж, чи вплине це на збірну України?

Мені важко сказати. Я зараз не всередині команди, тому не знаю всіх цих тонкощів підготовки лиж, як це зараз відбувається. Я думаю, що лижі готувати стало важче. Напевно вони будуть не такі швидкі, як з фтором. Але, можливо, це позитивно вплине на те, що всі команди зможуть більше вирівнятися по якості підготовки лиж. Але це моя суб'єктивна думка. Сказати конкретно як це буде мені важко.

Що відомо про нововведення IBU

Заборона на використання фтору зумовлена шкодою, що приносить речовина екології та персоналу, який з нею працює.

У минулому сезоні в Естерсунді вже проводилися тестові гонки без використання мастил із фтором. У цьому ж сезоні за його використання спортсмена буде дискваліфіковано.

Рівень вмісту фтору на лижах визначається спеціальним тестом до та після стартів