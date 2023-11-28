В інтерв'ю для 24 Каналу Дмитро розповів, коли повернеться до виступів на рівні Кубка світу. За його словами, він приєднається до команди вже в Австрії.
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Коли Підручний повернеться на Кубок світу
Підручний пропустив старт сезону через перелом руки. Він травмувався 18 серпня, напередодні літнього чемпіонату світу.
За словами біатлоніста, наразі він вже приступив до повноцінних тренувань, де може повністю виконувати навантаження на руку. Дмитро перебуває в австрійському Обертілаху, де тренується разом з юніорською командою. Очікується, що він доєднається до команди на другому етапі.
А коли зможете доєднатися до збірної? До виступів на Кубку світу?
– За планом, я маю доєднатися до команди 4 грудня на другий етап Кубка світу в Гохфільцені.
Як минув для українця сезон-2022/2023
- Дмитро не змагався впродовж більшої частини попереднього сезону. Він пропустив два місяці змагань через операцію на коліні.
- Дмитро встиг відновитися до початку чемпіонату світу-2023. На турнірі він взяв участь в шести гонках, де двічі входив до топ-10 індивідуальних змагань.
- На етапах Кубка світу сезону-2022/2023 Підручний лише двічі виходив на старт: в естафеті в Контіолагті та спринті у Нове-Место.
- Дмитро достроково завершив змагальний рік через позитивний тест на Covid-19.