Невтішні прогнози від донеччан

Начальник медичної служби першої команди Шахтаря Артур Глущенко розповів про реабілітацію Жуніора Мораеса та Лассіни Траоре. На жаль, на останнього чекає вже друга операція.

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Друге хірургічне втручання стосуватиметься вже відновлення хрестоподібних зв'язок.

Травма Траоре

Пошкодження нападник отримав у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера. У гравця пошкодження колінного суглоба.

Молодий форвард став справжнім підсиленням атакувальної лінії донеччан. Футболіст перейшов у Шахтар влітку 2021 року.

У новій команді Лассіна до травми встиг провести 14 поєдинків, у яких забив 9 голів.

Мораес відновить тренування до кінця 2021 року

Щодо Мораеса, то футболіст ще у вересні прилетів в Україну з Бразилії. Він повернеться до тренувань наприкінці листопада – початку грудня. Його відновлення йде за графіком.

Нагадаємо, що 34-річний форвард не одягав футболку Шахтаря в офіційних поєдинках ще з квітня 2021 року. Футболіст отримав травму та відновлювався у Бразилії на базі футбольного клубу Корінтіанс.

Мораес виступає за донецький клуб із 2018 року. У своєму останньому сезоні відіграв 25 поєдинків в усіх турнірах, у яких відзначився 9 голами та одним асистом.

Угода футболіста з "гірниками" розрахована до кінця 2021 року.

Поки Траоре та Мораес перебувають у лазареті, то обов'язки головного нападника Шахтаря на себе взяв Фернандо. 22-річний футболіст забиває вже у чотирьох матчах поспіль.

До слова. Після 14-ти турів Шахтар лідирує в УПЛ, маючи у своєму активі 35 очок. Щоправда, така ж кількість балів у Динамо, але за додатковою статистикою "гірники" випереджають киян. Наступну гру донеччани зіграють 20 листопада вдома проти львівського Руху.