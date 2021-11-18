Неутешительные прогнозы от дончан

Начальник медицинской службы первой команды Шахтера Артур Глущенко рассказал о реабилитации Жуниора Мораеса и Лассины Траоре. К сожалению, последнего ждет уже вторая операция.

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Второе хирургическое вмешательство будет касаться уже восстановления крестообразных связок.

Травма Траоре

Повреждение нападающий получил в матче Лиги чемпионов против Интера. У игрока повреждение коленного сустава.

Молодой форвард стал настоящим усилением атакующей линии дончан. Футболист перешел в Шахтер летом 2021 года.

В новой команде Лассина до травмы успел провести 14 поединков, в которых забил 9 голов.

Мораес возобновит тренировки к концу 2021 года

Что касается Мораеса, то футболист еще в сентябре прилетел в Украину из Бразилии. Он вернется к тренировкам в конце ноября – начале декабря. Его восстановление идет по графику.

Напомним, что 34-летний форвард не надевал футболку Шахтера в официальных поединках еще с апреля 2021 года. Футболист получил травму и восстанавливался в Бразилии на базе футбольного клуба Коринтианс.

Мораес выступает за донецкий клуб с 2018 года. В своем последнем сезоне отыграл 25 поединков во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и одним ассистом.

Соглашение футболиста с "горняками" рассчитано до конца 2021 года.

Пока Траоре и Мораес находятся в лазарете, то обязанности главного нападающего Шахтера на себя взял Фернандо. 22-летний футболист забивает уже в четырех матчах подряд.

К слову. После 14-ти туров Шахтер лидирует в УПЛ, имея в своем активе 35 очков. Правда, такое же количество баллов у Динамо, но по дополнительной статистике "горняки" опережают киевлян. Следующую игру дончане сыграют 20 ноября дома против львовского Руха.