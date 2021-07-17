Забарний та Трубін продовжують боротьбу за Golden Boy-2021
Джерело:Tuttosport
Футболісти збірної України Ілля Забарний та Анатолій Трубін увійшли до топ-80 номінантів на премію Golden Boy-2021. Українці продовжують боротьбу.
Увійшли у топ-80 найкращих гравців
Обидва футболісти були у заявці збірної України на чемпіонат Європи-2020. Однак лише Ілля Забарний виходив на футбольне поле. Анатолій Трубін просидів усі матчі на лавці для запасних. Андрій Шевченко довірив місце у рамці воріт більш досвідченому Георгію Бущану.
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З початку в голосуванні брали участь аж 100 юних футболістів. У наступний раунд пройшли лише 80 найкращих. У список входять лише гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Підтримати українців можна за посиланням.
Переможцем стане лише один футболіст. Офіційне оголошення відбудеться 15 жовтня у Турині. У 2020 році тріумфатором у цій номінації став нападник дортмундської Боруссії та збірної Норвегії Ерлінг Голанд.
- Відзначимо, що після Євро-2020 українці значно зросли у ціні. Захисник Динамо Забарний тепер коштує не 6, а 11 мільйонів євро.
- Також центрбек потрапив у символічну збірну до 23 років на Євро-2020 за версією відомого скаутського ресурсу Football Talent Scout. Футболіст присутній тут у компанії Віталія Миколенка.