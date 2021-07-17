Вошли в топ-80 лучших игроков

Оба футболиста были в заявке сборной Украины на чемпионат Европы-2020. Однако только Илья Забарный выходил на футбольное поле. Анатолий Трубин просидел все матчи на скамейке для запасных. Андрей Шевченко доверил место в рамке ворот более опытному Георгию Бущану.

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С начала в голосовании участвовали аж 100 юных футболистов. В следующий раунд прошли лишь 80 лучших. В список входят лишь игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Поддержать украинцев можно по ссылке.

Победителем станет лишь один футболист. Официальное объявление состоится 15 октября в Турине. В 2020 году триумфатором в этой номинации стал нападающий дортмундской Боруссии и сборной Норвегии Эрлинг Голанд.