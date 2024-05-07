Лідер захисту "вишень": Забарного номінували на найкращого гравця сезону

Вихованець київського Динамо Ілля Забарний стрімко увірвався в англійський футбол. У першому ж повноцінному сезоні українець став незамінним гравцем Борнмута.

Українського захисника "вишень" Іллю Забарного можна сміливо назвати одним з відкриттів сезону АПЛ-2023/24. 21-річному футболісту не знадобилося багато часу для адаптації у найсильнішій лізі світу.

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Заслужене визнання

Ілля одразу застовпив за собою в місце в центрі захисту Борнмута. Українець відіграв 35 матчів чемпіонату Англії без замін. Забарний навіть зумів відзначитися дебютним голом за Борнмут в матчі проти Лутона (4:3).

Завдяки надійній та ефективній грі Ілля був номінований на звання найкращого футболіста Борнмута в сезоні 2023/24. Вболівальники "вишень" зможуть віддати свої голоси за українця на офіційному сайті клубу.

Забарний – претендент на найкращого гравця Борнмута / фото ФК Борнмут

Кар'єра Забарного в Англії

Нагадаємо, що Ілля Забарний став гравцем Борнмута взимку 2023 року.

Київське Динамо отримало за свого вихованця 22,7 мільйона євро.

У свій перший сезон українець через травму зіграв лише 7 матчів за "вишень".

Натомість у наступному вже зіграв 40 матчів у всіх турнірах та забив 1 гол.

Трансферна вартість Забарного зросла з 15 до 28 мільйонів євро.

Експерти прогнозують, що влітку українського захисника спробує підписати один з лідерів АПЛ.

Свій наступний матч Борнмут зіграє 11 травня. Команда Забарного зіграє домашній матч проти Брентфорда.