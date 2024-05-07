Украинского защитника “вишен” Илью Забарного можно смело назвать одним из открытий сезона АПЛ-2023/24. 21-летнему футболисту не понадобилось много времени для адаптации в сильнейшей лиге мира.

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Заслуженное признание

Илья сразу застолбил за собой место в центре защиты Борнмута. Украинец отыграл 35 матчей чемпионата Англии без замен. Забарный даже сумел отличиться дебютным голом за Борнмут в матче против Лутона (4:3).

Благодаря надежной и эффективной игре Илья был номинирован на звание лучшего футболиста Борнмута в сезоне 2023/24. Болельщики "вишен" смогут отдать свои голоса за украинца на официальном сайте клуба.

Забарный – претендент на лучшего игрока Борнмута / фото ФК Борнмут

К слову. Свой следующий матч Борнмут сыграет 11 мая. Команда Забарного сыграет домашний матч против Брентфорда.

Карьера Забарного в Англии