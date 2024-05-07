Українського захисника "вишень" Іллю Забарного можна сміливо назвати одним з відкриттів сезону АПЛ-2023/24. 21-річному футболісту не знадобилося багато часу для адаптації у найсильнішій лізі світу.

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Заслужене визнання

Ілля одразу застовпив за собою в місце в центрі захисту Борнмута. Українець відіграв 35 матчів чемпіонату Англії без замін. Забарний навіть зумів відзначитися дебютним голом за Борнмут в матчі проти Лутона (4:3).

Завдяки надійній та ефективній грі Ілля був номінований на звання найкращого футболіста Борнмута в сезоні 2023/24. Вболівальники "вишень" зможуть віддати свої голоси за українця на офіційному сайті клубу.

Забарний – претендент на найкращого гравця Борнмута / фото ФК Борнмут

До слова. Свій наступний матч Борнмут зіграє 11 травня. Команда Забарного зіграє домашній матч проти Брентфорда.

Кар'єра Забарного в Англії