Справжнім старожилом АПЛ серед українських легіонерів можна назвати Олександра Зінченка. Однак нинішній сезон гравець лондонського Арсеналу не може занести собі в актив.

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Хто з українців найкращий в АПЛ

Натомість Ілля Забарний та Віталій Миколенко на високому рівні грають за свої клуби, де є практично незамінними гравцями лінії оборони. Великі перспективи має хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк, який встиг завоювати симпатії фанів "бджіл".

А от Михайло Мудрик теж не відзначається стабільністю виступів. Керівництво Челсі та вболівальники чекають більшого від талановитого вінгера.

Рейтинг українських легіонерів АПЛ за версією Тіма Спірса

Ілля Забарний – найважливіший захисник Борнмута та один з трьох польових гравців Прем’єр-ліги, які грають щохвилини. Оцінка – 9/10.

Віталій Миколенко проводить свій найкращий сезон за Евертон. Дуже надійний та послідовний у грі в захисті і один із найкращих гравців "ірисок". Але ще міг би зробити більше в атаці. Оцінка – 8/10.

Єгор Ярмолюк. Кілька вражаючих виходів на заміну і виглядає так, ніби він належить до рівня АПЛ. Гарна техніка, він подобається вболівальникам. Оцінка – 7/10.

Гра Михайла Мудрика відображає надзвичайно непослідовний сезон самого Челсі. Шість голів і дві результативні передачі в 35 матчах у всіх турнірах – ще недостатній результат. Оцінка – 6/10.

Олександр Зінченко – велике розчарування порівняно з минулим сезоном. Помилки в обороні призвели до того, що багато вболівальників Арсенала критикують його. Оцінка – 4/10.

Виступ Зінченка в сезоні 2023/24

Заради справедливості зазначимо, що Олександру Зінченку протягом сезону дошкуляють травми. Універсальний футболіст ніяк не може набрати оптимальну форму.

У сезоні 2023/24 Зінченко зіграв за "канонірів" 36 матчів у всіх турнірах, забив один гол та віддав два асисти. У матчі проти Челсі (5:0) український захисник вийшов на заміну на 72-й хвилині.

У чемпіонаті Англії Арсенал очолює турнірну таблицю, випереджаючи Ліверпуль та Манчестер Сіті. У наступному турі команда Мікеля Артети зіграє проти Тоттенхема. Поєдинок відбудеться 28 квітня.