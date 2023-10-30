Мова йде про Іллю Забарного, який грає за Борнмут. Українець перейшов до свого чинного клубу з Динамо Київ у січні 2023 року й за цей час встиг стати важливим футболістом стартового складу.

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Забарний – залізний гравець основи

Ба більше, він є не просто гравцем основи, а й фундаментальною її частиною. Українець відіграв кожну хвилину у стартових 10 матчах АПЛ і більше ніхто в команді не може цим похвалитися.

Пресслужба Борнмута повідомила про це у своїх соцмережах, і під постом, що приємно, уболівальники дуже схвально відгукуються про 21-річного футболіста збірної України та навіть порівнюють його з одним із найкращих захисників ліги – Рубеном Діашем.

https://twitter.com/afcbournemouth/status/1718927699731706161

Зазначимо, що наразі клуб українця перебуває на 17-му місці у турнірній таблиці та після останнього туру зміг вибратися з зони вильоту, завдяки першій перемозі в сезоні над Бернлі (2:1).

Ілля Забарний на даному відрізку гольовими діями не відзначався та діяв досить надійно, отримавши лише дві жовті картки.

Довідка. У сезоні-2023/2024 в АПЛ грає 5 українських гравців, окрім Іллі Забарного це: Михайло Мудрик, який виступає за Челсі, Олександр Зінченко (Арсенал), Віталій Миколенко (Евертон) і в останніх двох турах до них додався Єгор Ярмолюк, який дебютував за Брентфорд.