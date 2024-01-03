У лондонському клубі відзначили гол 22-річного лівого вінгера, який він забив у чвертьфіналі Кубка англійської ліги в ворота Ньюкасла. Вже у компенсований до матчу час Михайло зрівняв цифри на табло 1:1 та перевів гру у серію пенальті, де футболісти Челсі були точнішими.

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Претендує на звання найкращого, попри критику

Один із 11-метрових реалізував сам Мудрик – 4:2 за пенальті.

У поточному сезоні-2023/2024 Михайло забив вже 4 голи та віддав 2 асисти у 19-ти зіграних поєдинках "синіх". Хоча Мудрик регулярно вислуховує критику від легенд англійського футболу, але продовжує покращувати свою фізичну форму в АПЛ.

У коментарях уболівальники лондонського клубу почали висловлювати свої думки щодо найкращого голу грудня 2023-го року.

Відео найкращих голів Челсі у грудні

Челсі пробились до півфіналу Кубка англійської ліги, де зіграють проти Мідлсбро. Перша зустріч відбудеться 9 січня, а матч-відповідь – 23 січня.

У чемпіонаті команда Маурісіо Почеттіно йде на 10-му місці, набравши 28 балів у 20- ти турах.

Свій найближчий поєдинок Челсі проведе 6 січня вдома проти Престона у рамках третього кола Кубка Англії (початок о 19:30).