Якщо суперником буде Ф'юрі: Красюк натякнув на повернення Володимира Кличка на ринг

Український промоутер натякнув на повернення легенди. Олександр Красюк вважає, що Володимир Кличко ще готовий повернутися до рингу.

Промоутер Олександр Красюк заявив, що Володимир Кличко ще може повернутися до рингу. Однак тільки в тому випадку, якщо суперником буде Тайсон Ф'юрі.

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Красюк заявив про можливе повернення Кличка

"Володимир Кличко вже не хлопчик, але й досі в ідеальній формі. І в його серці достатньо вогню, щоб битися. Але в нього лише одна мотивація. Це та сама людина, яка днями отримала розсічення.

Є з ним справа, яку ми не закінчили, коли він знявся з прописаного в контракті реваншу з Володимиром", – сказав Красюк.

Ф'юрі має зустрітися з Усиком: коли відбудеться бій

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик мали б вийти на ринг 17 лютого. Однак бій знову перенесли через травму британського боксера.

Боксери вийдуть на ринг 18 травня 2024 року. Місце зустрічі незмінне – Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Кар'єра Володимира Кличка займався тривала з 1996 до 2016 року. Протягом цього періоду відзначився у 69 боях, здобувши перемогу у 64 із них. Його рекорд включає 54 нокаути. Боксер мав у своєму активі чемпіонські пояси WBO, IBF, IBO та WBA.