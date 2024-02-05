Промоутер Олександр Красюк заявив, що Володимир Кличко ще може повернутися до рингу. Однак тільки в тому випадку, якщо суперником буде Тайсон Ф'юрі.

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Красюк заявив про можливе повернення Кличка

"Володимир Кличко вже не хлопчик, але й досі в ідеальній формі. І в його серці достатньо вогню, щоб битися. Але в нього лише одна мотивація. Це та сама людина, яка днями отримала розсічення.

Є з ним справа, яку ми не закінчили, коли він знявся з прописаного в контракті реваншу з Володимиром", – сказав Красюк.

До слова. Кар'єра Володимира Кличка займався тривала з 1996 до 2016 року. Протягом цього періоду відзначився у 69 боях, здобувши перемогу у 64 із них. Його рекорд включає 54 нокаути. Боксер мав у своєму активі чемпіонські пояси WBO, IBF, IBO та WBA.

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