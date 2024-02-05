Промоутер Олександр Красюк заявив, що Володимир Кличко ще може повернутися до рингу. Однак тільки в тому випадку, якщо суперником буде Тайсон Ф'юрі.
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Красюк заявив про можливе повернення Кличка
"Володимир Кличко вже не хлопчик, але й досі в ідеальній формі. І в його серці достатньо вогню, щоб битися. Але в нього лише одна мотивація. Це та сама людина, яка днями отримала розсічення.
Є з ним справа, яку ми не закінчили, коли він знявся з прописаного в контракті реваншу з Володимиром", – сказав Красюк.
Ф'юрі має зустрітися з Усиком: коли відбудеться бій
- Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик мали б вийти на ринг 17 лютого. Однак бій знову перенесли через травму британського боксера.
- Боксери вийдуть на ринг 18 травня 2024 року. Місце зустрічі незмінне – Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.