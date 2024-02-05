Промоутер Александр Красюк заявил, что Владимир Кличко еще может вернуться в ринг. Однако только в том случае, если соперником будет Тайсон Фьюри.

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Красюк заявил о возможном возвращении Кличко

"Владимир Кличко уже не мальчик, но до сих пор в идеальной форме. И в его сердце достаточно огня, чтобы драться. Но у него только одна мотивация. Это тот самый человек, который на днях получил рассечение.

Есть с ним дело, которое мы не закончили, когда он снялся с прописанного в контракте реванша с Владимиром", – сказал Красюк.

К слову. Карьера Владимира Кличко занимался длилась длилась с 1996 до 2016 года. В течение этого периода отметился в 69 боях, одержав победу в 64 из них. Его рекорд включает 54 нокаута. Боксер имел в своем активе чемпионские пояса WBO, IBF, IBO и WBA.

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