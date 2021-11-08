За це треба жорстко карати, – ексфутболіст збірної України про расистський скандал в УПЛ

8 листопада 2021 , 13:35
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Джерело:

твітер Євгена Левченка

Колишній гравець збірної України Євген Левченко відреагував на расистський скандал під час матчу Динамо – Ворскла. Ексфутболіст засуджує поведінку Миколи Шапаренка.

Ексгравець вимагає жорстокого покарання

Левченко наголосив, що расистським висловлюванням не місце в українському футболі. 

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Я дуже люблю Шапаренка як гравця, але якщо він дозволяє собі расистські висловлювання стосовно інших гравців, то це треба жорстко карати,
– написав ексгравець у своєму твітері.

Расистський скандал під час матчу Динамо – Ворскла

  • Нападник Ворскли Лукас Рангел постраждав від расизму під час матчу 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Динамо.
  • Футболіст запевняє, що гравець Динамо Микола Шапаренко назвав його "чорним". 
  • Арбітр також чув образливі слова на адресу Лукаса. 
  • Ворскла сенсаційно обіграла Динамо у матчі чемпіонату України – 2:1. Лукас Рангел відкрив рахунок у полтавців.
Автор: Дарина Жданович