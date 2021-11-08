Экс-игрок требует жестокого наказания
Левченко подчеркнул, что расистским высказываниям не место в украинском футболе.
На тему Нападающий Ворсклы стал жертвой расизма в игре с Динамо: в скандале участвовал игрок киевлян
Я очень люблю Шапаренко как игрока, но если он позволяет себе расистские высказывания по отношению к другим игрокам, то это нужно жестко наказывать,
– написал экс-игрок в своем твиттере.
Расистский скандал во время матча Динамо – Ворскла
- Нападающий Ворсклы Лукас Рангел пострадал от расизма во время матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против Динамо.
- Футболист уверяет, что игрок Динамо Николай Шапаренко назвал его "черным".
- Арбитр также слышал оскорбительные слова в адрес Лукаса.
- Ворскла сенсационно обыграла Динамо в матче чемпионата Украины – 2:1. Лукас Рангел открыл счет у полтавчан.