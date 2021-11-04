За п'ять сотих від "золота": українець виборов "бронзу" на міжнародному турнірі з гімнастики

У швейцарському Морже завершився міжнародний турнір зі спортивної гімнастики "Меморіал Артура Гандера", який присвячений пам'яті президента Міжнародної федерації гімнастики. Україну представляли Ілля Ковтун та Єлизавета Губарєва.

За крок від "золота"

Нагороди розігрувалися в багатоборстві. Український гімнаст ілля Ковтун став бронзовим презером турніру. За свій виступ він отримав 57,400 бала.

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Трійка призерів завершила змагання майже з однаковими балами.

Перемогу здобув Юл Молдауер із 57.45. Такуж кількість балів отримав і представник Росії Нікіта Нагорний. Українець відстав він них лише на 0.05 бала (57.4) та здобув "бронзу".

Виступ Губарєвої

Єлизавета Губарєва зупинилася за крок від медалі. Українка лишилася поза п'єдесталом: на четвертому місці, заробивши 36.95 бала.

Росіянка Ангеліна Мєльнікова впевнено стала чемпіонкою з сумою 43.2. "Срібло" завоювала представниця Франції Таїс Бура (38.5), з мінімальним відставанням трійку призерок замкнула американка Сієна Аліпіо (38.45).