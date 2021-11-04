За крок від "золота"
Нагороди розігрувалися в багатоборстві. Український гімнаст ілля Ковтун став бронзовим презером турніру. За свій виступ він отримав 57,400 бала.
Дивіться також 18-річна українська гімнастка показала найкращий за 22 роки результат України на ЧС
Трійка призерів завершила змагання майже з однаковими балами.
Перемогу здобув Юл Молдауер із 57.45. Такуж кількість балів отримав і представник Росії Нікіта Нагорний. Українець відстав він них лише на 0.05 бала (57.4) та здобув "бронзу".
Виступ Губарєвої
Єлизавета Губарєва зупинилася за крок від медалі. Українка лишилася поза п'єдесталом: на четвертому місці, заробивши 36.95 бала.
Росіянка Ангеліна Мєльнікова впевнено стала чемпіонкою з сумою 43.2. "Срібло" завоювала представниця Франції Таїс Бура (38.5), з мінімальним відставанням трійку призерок замкнула американка Сієна Аліпіо (38.45).
- 18-річний Ілля Ковтун приніс Україні другу в її історії медаль чемпіонату світу у чоловічому багатоборстві.
- На своєму дебютному чемпіонаті світу в Кітакюшю 17-річна Єлизавета Губарєва посіла 14-те місце.