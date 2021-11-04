За крок від "золота"

Нагороди розігрувалися в багатоборстві. Український гімнаст ілля Ковтун став бронзовим презером турніру. За свій виступ він отримав 57,400 бала.

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Трійка призерів завершила змагання майже з однаковими балами.

Перемогу здобув Юл Молдауер із 57.45. Такуж кількість балів отримав і представник Росії Нікіта Нагорний. Українець відстав він них лише на 0.05 бала (57.4) та здобув "бронзу".

Виступ Губарєвої

Єлизавета Губарєва зупинилася за крок від медалі. Українка лишилася поза п'єдесталом: на четвертому місці, заробивши 36.95 бала.

Росіянка Ангеліна Мєльнікова впевнено стала чемпіонкою з сумою 43.2. "Срібло" завоювала представниця Франції Таїс Бура (38.5), з мінімальним відставанням трійку призерок замкнула американка Сієна Аліпіо (38.45).