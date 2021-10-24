Бачинська у топ-7

Українка вперше в кар'єрі подолала кваліфікацію на чемпіонаті світу. Анастасії вдалося поліпшити свої попередні результати з кваліфікації, де вона увійшла в топ-10.

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У фіналі Бачинська посіла сьоме місце. Вона успішно виконала вправу, проте припустилася кількох дрібних помилок у формі й приземленні, гімнастка заробила 13.033 бала.

Анастасії вдалося показати найкращий результат України в цьому виді змагань за 22 роки. Востаннє українська гімнастка входила до топ-7 у вільних вправах на чемпіонаті світу в 1999 році, тоді Тетяна Ярош стала шостою.

Раніше український гімнаст Ілля Ковтун здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу. Це друга медаль в багатоборстві для України на чемпіонатах світу.