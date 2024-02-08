Циганков назвав українських гравців до яких проявила інтерес Жирона

Хавбек Жирони Віктор Циганков розповів, що його команда цікавиться українськими гравцями. Він виокремив двох футболістів.

Циганков розповів, що каталонський клуб цікавиться двома півзахисниками з України – Миколою Шапаренком з Динамо та Олександром Піхальонком з Дніпра-1. За його словами, керівництво клубу розпитувало у нього за цих футболістів.

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Ким цікавиться Жирона

"Керівництво Жирони питало у мене за Піхальонка та Шапаренка. Але в них інші ситуації.

У мене була ситуація, що в мене залишалося пів року контракту з Динамо і я хотів, щоб клуб заробив гроші на мені. Я хотів їхати в Європу, де міг грати на найвищому рівні та вчитися в інших", – розповів Циганков.

Чому Жирона буде без тренера та двох гравців у матчі з Реалом

Дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії відкинув апеляцію Жирони стосовно вилучення їхнього головного тренера Мічела Санчеса. У результаті він не зможе бути присутнім на лавці тренерів у матчі проти Реала.

Мічел отримав дискваліфікацію на 2 гри через конфлікт з арбітром. Крім того, йому було нараховано штраф у розмірі 600 євро, а клубу - 700 євро. Рішення дисциплінарного комітету залишилося незмінним.

Отже, Мічел не матиме можливості з'явитися на лаві тренерів у матчах проти Реала та Атлетіко.

Крім того, клуб не зміг успішно оскаржити дискваліфікацію гравців Дейлі Блінда і Янхеля Еррери, які отримали жовті картки у тому ж матчі проти Реал Сосьєдаду.

У наступному матчі Жирона зіграє з Реалом. Він відбудеться 10 лютого.