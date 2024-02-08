Цыганков рассказал, что каталонский клуб интересуется двумя полузащитниками из Украины – Николаем Шапаренко из Динамо и Александром Пихаленком из Днепра-1. По его словам, руководство клуба расспрашивало у него об этих футболистах.

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Кем интересуется Жирона

"Руководство Жироны спрашивало у меня за Пихаленка и Шапаренко. Но у них другие ситуации.

У меня была ситуация, что у меня оставалось полгода контракта с Динамо и я хотел, чтобы клуб заработал деньги на мне. Я хотел ехать в Европу, где мог играть на самом высоком уровне и учиться у других", – рассказал Цыганков.

Кстати. В следующем матче Жирона сыграет с Реалом. Он состоится 10 февраля.

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