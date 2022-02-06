За ким слідкувати у змаганнях зі сноубордингу на Олімпіаді-2022

Олімпійські бронзові медалісти Біллі Морган та Х'єрсті Буос, які є експертами на Discovery Eurosport зі сноубордингу, розповіли, за ким варто слідкувати на зимовій Олімпіаді-2022 в Пекіні.

Біллі Морган

Напередодні кожного зі змагань, за попередніми спостереженнями, зазвичай є пара спортсменів, яких ви очікуєте побачити в топі рейтингу. Нині багато різноманітності. Наприклад, Рейра Івабучі (Японія) — вона знову в тонусі, я впевнений, що ми побачимо щось дивовижне; Анна Гассер (Австрія) – завжди на піку своїх виступів.

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Серед чоловіків є Рене Ріннекангас (Фінляндія) – молодий хлопець, чудовий спортсмен, за яким варто спостерігати. Повернувся Редмонд Джерард (США), а також Ніклас Маттссон (Швеція) виглядає сповненим сил.

Є багато спортсменів, завдяки яким змагання стануть цікавими. Я в захваті від того, що побачу це.

Х'єрсті Буос

Я точно спостерігатиму за Джеймі Андерсон (США). Вона, фаворитка серед жінок у тому плані, що вже має олімпійську медаль. Але коли це важливо, вона здатна не брати це до уваги. Я чула, що ця траса дещо складна для швидкої їзди, деякі спортсмени можуть просто злякатися. Я думаю, що Джеймі зараз дуже сильна, вона певний час була на першому місці в усіх змаганнях до цієї події. Тому я думаю, що все вдасться.

І, звичайно, є Анна Гассер (Австрія), і японська команда, а також Анніка Морган — справді крута. Це німецька сноубордистка, яка тільки з’явилася, не хочу говорити "з нізвідки", але… Вона дуже молода. Їй 19, але у неї дуже гарний стиль. Мені подобається спостерігати за тим, як все більше жінок входять у цей спорт.

Що стосується чоловіків — Маркус Клівленд, звичайно, як норвежець. Приємно, що у нас є хтось здатний на перемогу. Норвегія раніше ніколи не мала золотої медалі зі сноуборду, протягом багатьох років у нас було срібло, бронза, але не було золота. Авжеж, мене це хвилює, і тому я коментую це на регіональному телебаченні. А також фаворитом завжди залишатиметься Марк МакМорріс (Канада).