Билли Морган

Накануне каждого из соревнований, по предварительным наблюдениям, обычно есть пара спортсменов, которых вы ожидаете увидеть в топе рейтинга. Нынче много разнообразия. Например, Рейра Ивабучи (Япония) — она снова в тонусе, я уверен, что мы увидим что-то удивительное; Анна Гассер (Австрия) – всегда на пике своих выступлений.

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Среди мужчин есть Рене Риннекангас (Финляндия) – молодой парень, замечательный спортсмен, за которым стоит наблюдать. Вернулся Редмонд Джерард (США), а также Никлас Маттссон (Швеция) выглядит полным сил.

Есть много спортсменов, благодаря которым соревнования станут интересными. Я в восторге от того, что увижу это.

Хьерсти Буос

Я точно буду наблюдать за Джейми Андерсон (США). Она, фаворитка среди женщин в том плане, что уже имеет олимпийскую медаль. Но когда это важно, она способна не принимать это во внимание. Я слышала, что эта трасса несколько сложна для быстрой езды, некоторые спортсмены могут просто испугаться. Я думаю, что Джейми сейчас очень сильна, она некоторое время была на первом месте во всех соревнованиях до этого события. Поэтому я думаю, что все удастся.

И, конечно же, Анна Гассер (Австрия) и японская команда, а также Анника Морган — действительно круты. Это немецкая сноубордистка, которая только появилась, не хочу говорить "из ниоткуда", но... она очень молода. Ей 19, но у нее очень красивый стиль. Мне нравится смотреть, как все больше женщин входят в этот спорт.

Что касается мужчин — Маркус Кливленд, конечно, как норвежец. Приятно, что у нас есть кто-то способный на победу. У Норвегии раньше никогда не было золотой медали по сноуборду, на протяжении многих лет у нас было серебро, бронза, но не было золота. Конечно, меня это волнует, и поэтому я комментирую это на региональном телевидении. А также фаворитом всегда будет оставаться Марк Макморрис (Канада).