За фото з росіянами – на передову, – екстренер Усика та Ломаченка дав спортсменам пораду

Перед черговими зимовими Олімпійськими іграми спортивне керівництво України вирішило заборонити нашим атлетам спільні фото й відео з представниками Росії. Заслужений тренер України з боксу Дмитро Сосновський поділився своєю думкою щодо цього вердикту.

Легендарний український тренер, через руки якого пройшли Олександр Усик, Василь Ломаченко, Денис Берінчик, Олександр Гвоздик, Андрій Котельник та інші наші знамениті боксери, палко підтримує ці рекомендації.

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"Таке рішення напрошувалося давно, адже війна триває не рік і не п'ять. І майже кожен день у цій війні з Росією гинуть українці. Якби моя воля, я б взагалі не дозволяв українським спортсменам стояти на одному п'єдесталі пошани з переможцями-росіянами на чемпіонатах, де ще не заборонено гімн Росії", – почав він.

Яка може бути повага до країни-агресора, яка вбиває моїх братів та сестер, захоплює чужі території? А тим, хто стверджує, що ми один народ, брати, і робить спільні фото з росіянами, я б порадив побувати на передовій. Упевнений, вони одразу змінили б свою думку,

– сказав Сосновський.

Також він навів приклад зі свого досвіду роботи у національній команді.

"Я понад десять років очолював збірну України, і ми часто практикували спільні збори з боксерами інших країн. Але про проведення тренувань з росіянами навіть не замислювалися. Семеро хлопців, які тренувалися у нашій боксерській залі, брали участь у бойових діях на сході країни. Дякувати Богу, всі повернулися живими", – поділився тренер.

Коротко про рекомендації українським олімпійцям