Федерації отримали все, що просили у держави

Гутцайт розповів, що у 2022 році було витрачено 11,5 мільйона гривень. Ще 75,5 мільйона гривень на підготовку спортсменів витратили у 2021 році.

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Загальна сума складає 87 мільйонів гривень. За словами міністра, приблизно стільки ж було витрачено за два роки до цього.

У 2021 році нам обійшлося у 75,5 мільйона гривень, а у 2022-му — 11,5 мільйона гривень було витрачено на підготовку наших команд. Разом — 87 мільйонів гривень за останні два роки. А ще ж були до цього за два роки приблизно такі ж суми,

– заявив Гутцайт.

Гутцайт також запевнив, федерації отримали все, що просили у держави для підготовки до Ігор у Пекіні.

"Два місяці тому я збирав всіх президентів федерації та головних тренерів. Запитував, які є проблемні питання, чого не вистачає, що не зроблено. Всі сказали, що повністю, як ніколи, були виконанні обов'язки держави надати кошти на підготовку наших спортсменів.

На 95% закупили необхідного інвентарю. Все було зроблено вчасно. Тиждень тому була ще одна онлайн-зустріч зі спортсменами та тренерами", – розповів міністр.

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