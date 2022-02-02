На Олімпійських іграх Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах спорту. Гутцайт заявив, що провальним результатом для України буде відсутність медалей.

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Якщо не буде жодної медалі. Ви ж розумієте, що в спорті завжди є п'єдестал. Це показник того, що хоч щось є в державі,

– відповів Гутцайт на запитання про те, який результат буде провалом для України.

Важливо. На літній Олімпіаді 2020 в Токіо Україна завоювала 19 медалей. Гутцайт підтвердив, що після Ігор у Токіо звільнили 50% головних тренерів.

Україна двічі закінчувала Олімпіаду без медалей

За всю історію Україна тільки двічі закінчила зимові Олімпійські ігри без нагород.

Вперше це сталося на Олімпіаді 2002 в американському Солт-Лейк-Сіті.

На тій Олімпіаді нашу збірну представили досі рекордні 68 спортсменів. Вдруге подібне сталося на Іграх у Ванкувері у 2010 році.

На попередній Олімпіаді у 2018 році "синьо-жовті" здобули тільки одну нагороду. "Золото" для України здобув Олександр Абраменко.



Успіхи українців на зимових Олімпійських іграх / Інфографіка 24 каналу

Важливо. Церемонія відкриття Олімпійських ігор у Пекіні відбудеться 4-го лютого. Олімпіада триватиме до 20-го лютого.