На Олімпійських іграх Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах спорту. Гутцайт заявив, що провальним результатом для України буде відсутність медалей.
До теми Які шанси в України завоювати медалі на зимовій Олімпіаді-2022: прогноз
Якщо не буде жодної медалі. Ви ж розумієте, що в спорті завжди є п'єдестал. Це показник того, що хоч щось є в державі,
– відповів Гутцайт на запитання про те, який результат буде провалом для України.
Україна двічі закінчувала Олімпіаду без медалей
- За всю історію Україна тільки двічі закінчила зимові Олімпійські ігри без нагород.
- Вперше це сталося на Олімпіаді 2002 в американському Солт-Лейк-Сіті.
- На тій Олімпіаді нашу збірну представили досі рекордні 68 спортсменів. Вдруге подібне сталося на Іграх у Ванкувері у 2010 році.
- На попередній Олімпіаді у 2018 році "синьо-жовті" здобули тільки одну нагороду. "Золото" для України здобув Олександр Абраменко.
Успіхи українців на зимових Олімпійських іграх / Інфографіка 24 каналу