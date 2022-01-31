Сума не змінился
Стало відомо, яку суму призових матимуть наші спортсмени, якщо виграють олімпійську медаль.
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- Золото – 125 тисяч доларів (3,5 мільйона гривень);
- Срібло – 80 тисяч доларів (2,2 мільйони гривень);
- Бронза – 55 тисяч доларів (1,5 мільйона гривень).
У порівнянні з Олімпіадою 2020, що відбулася в Токіо, сума призових залишилася незмінною. Таку ж суму отримували і на двох останніх зимових Олімпіадах – у 2014-му та 2018 роках.
У Пекіні наші спортсмени виступлять у біатлоні, лижних перегонах, фігурному катанні, санному спорті, фрістайлі, стрибках з трампліну, шорт-треку, гірськолижному спорті, сноубордингу, лижному двоборстві, скелетоні та бобслеї.