Ювілейний дубль Мбаппе приніс ПСЖ перемогу над Монако: відеоогляд

ПСЖ 12 грудня приймав Монако у центральному матчі 18 туру Ліги 1. Парижани здобули домашню перемогу та зміцнили лідерство у чемпіонаті.

ПСЖ – Монако 2:0

Голи: Мбаппе, 12 (п), 45

Вже у стартові хвилини гості змарнували чудову нагоду забити. Діоп отримав передачу у штрафному суперника та перевірив на міцність каркас воріт ПСЖ.

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Ді Марія впав після контакту з ногою суперника. Футболіст ПСЖ апелювали до головного арбітра, вимагаючи пенальті. Суддя спершу вказав аргентинцю підійматись та продовжувати гру. Але вже за декілька секунд призупинив гру та пішов переглядати відеоповтор.

Після цього арбітр потягнувся до кишені за жовтою для гравця Монако та вказав на 11 метрів. До позначки підійшов Мбаппе та не схибив. Воротар вгадав напрямок удару, але не став на заваді голу – 1:0.

Знаковий гол для Мбаппе

Діоп спробував закинути м'яч за комірець голкіперу господарів. Але трішки невлучний удар вдався футболісту.

На останній хвилині першого тайму Мбаппе оформив дубль. Мессі зібрав на собі усіх захисників, віддав на вільного Кіліана, який обвідним ударом у дальній кут подвоїв перевагу парижан на табло – 2:0.

Мбаппе досягнув позначки у 100 голів за ПСЖ.

Саме з таким рахунком команди пішли на перерву.

"Сухий" тайм

Відразу після перерви Головін пробив прямо у руки Доннарумми.

Мессі виконував стандарт з середньої відстані – вище воріт. У середині тайму була ще одна чудова нагода в аргентинського нападника. Мессі обігрався з Мбаппе, який вивів його віч-на-віч з голкіпером. Але удар Лео у дальній кут воріт був невлучним. М'яч пролетів у лічених сантиметрах зі стійкою.

ПСЖ переграв Монако у центральному матчі туру чемпіонату Франції – 2:0.

Парижани зміцнили лідерство у Лізі 1 – 45 очок. Тепер відставання найближчого конкурента Марселя складає 13 балів.

Монако з 26 пунктами посідає 8-ме місце.

ПСЖ – Монако: відеоогляд матчу