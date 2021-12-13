ПСЖ – Монако 2:0

Голы: Мбаппе, 12(п), 45

Уже в стартовые минуты гости упустили отличный шанс забить. Диоп получил передачу в штрафной соперника и проверил на прочность каркас ворот ПСЖ.

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Ди Мария упал после контакта с ногой соперника. Футболисты ПСЖ апеллировали к главному арбитру, требуя пенальти. Судья сначала указал аргентинцу подняться и продолжать игру. Но уже через несколько секунд остановил игру и пошел пересматривать видеоповтор.

После этого арбитр потянулся в карман за желтой для игрока Монако и указал на 11 метров. К отметке подошел Мбаппе и не промахнулся. Вратарь угадал направление удара, но не предотвратил гол – 1:0.

Знаковый гол для Мбаппе

Диоп попытался забросить мяч за воротник голкиперу хозяев. Но немного неудачный удар получился у футболиста.

На последней минуте первого тайма Мбаппе оформил дубль. Месси собрал на себе всех защитников, отдал на свободного Килиана, который обводным ударом в дальний угол удвоил преимущество парижан на табло – 2:0.

Интересно! Мбаппе достиг отметки в 100 голов за ПСЖ.

Именно с таким счетом команды ушли на перерыв.

"Сухой" тайм

Сразу после перерыва Головин пробил прямо в руки Доннаррумы.

Месси выполнял стандарт со среднего расстояния – выше ворот. В середине тайма был еще один прекрасный случай у аргентинского нападающего. Месси обыгрался с Мбаппе, который вывел его один на один с голкипером. Но удар Лео в дальний угол ворот был неудачным. Мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

ПСЖ обыграл Монако в центральном матче тура чемпионата Франции – 2:0.

Парижане укрепили лидерство в Лиге 1 – 45 очков. Теперь отставание ближайшего конкурента Марселя составляет 13 баллов.

Монако с 26 пунктами занимает 8-е место.

ПСЖ – Монако: видеообзор матча